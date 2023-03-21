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07:47 21.03.2023

Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

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Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

Олександр Камишін, який претендує на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, ознайомив членів парламентського комітету з нацбезпеки з основними напрямами своєї потенційної роботи, повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"На засіданні комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки заслухали О.Камишіна. Пріоритети, що стосуються нацбезпеки та оборони: БПЛА, виробництво боєприпасів, спільні підприємства з союзниками, виробництво власної техніки та озброєння", - написала Безугла на фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної ради кандидатуру Камишіна на посаду міністра стратегічних галузей промисловості.

Камишін очолював правління "Укрзалізниці" до кінця лютого.

 

 

 

Теги: #рада #комітет #нацбезпека

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