Норвегія і 17 країн ЄС погодилися на спільні закупівлі боєприпасів для України - Європейське оборонне агентство

Норвегія і 17 країн ЄС у понеділок дали згоду на спільне придбання боєприпасів для України, ідеться у пресрелізі Європейського оборонного агентства (EDA).

"18 держав підписалися під проєктом EDA щодо колективних закупівель боєприпасів для допомоги Україні та для поповнення національних арсеналів країн", - зазначається в документі.

До ініціативи, крім Норвегії, долучилися Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, ФРН, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина та Швеція. В EDA уточнили, що й інші держави планують незабаром стати учасниками проєкту.

Ініціатива надає можливість 18 країнам протягом двох років за прискореною процедурою купувати 155-міліметрові артилерійські снаряди; а також передбачає закупівлі протягом наступних семи років різних типів і калібрів боєприпасів - від 5,56 мм до 155 мм.

Раніше в понеділок глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив на полях спільної зустрічі глав МЗС і міністрів оборони країн Євросоюзу, що держави блоку змогли досягти угоди щодо забезпечення України 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

За даними західних ЗМІ, план, узгоджений міністрами, базується на пропозиції глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Ідеться про термінове постачання боєприпасів зі складів країн ЄС із наданням їм компенсації до 1 млрд євро з Європейського фонду миру, про об'єднання можливостей держав-членів для спільних закупівель боєприпасів з метою поповнення резервів і для подальшої допомоги Києву, а також про збільшення потужностей європейської оборонної промисловості, щоб мати можливість задовольняти попит збройних сил і України, і самого Євросоюзу.