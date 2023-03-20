Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових, яку раніше оприлюднили в американському Politico.

"Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності", - заявив Данілов.

Точну цифру, як зазначив секретар РНБО, знають самі українські військові та президент.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

"Після війни 2014-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. На багатьох напрямках у них були втрати просто шалені", - наголосив Данілов.

Говорячи також про ситуацію в Бахмуті, Данілов зазначив, що ЗСУ зірвали росіянам уже третій план наступу, через що "росіяни не можуть рухатися далі й кидають у Бахмут своїх людей, як у котел".