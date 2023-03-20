Апарат РНБО розробляє моделі післявоєнного розвитку України - Данілов

В Апараті Ради національної безпеки і оборони розробляють моделі післявоєнного розвитку України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми зараз в апараті за дорученням президента розробляємо певні моделі післявоєнного розвитку України, як ми це бачимо", - заявив він.

Як зазначив Данілов, це пов'язано з тим, що, починаючи з 1991 року, в Україні не було жодного національного проєкту, в якому брала б участь більшість громадян держави.

"Нам потрібен саме такий національний проєкт, у якому братиме участь, давайте так, переважна більшість громадян, для того, щоб вони були зацікавлені, для того, щоб вони розуміли, про що йдеться, яку країну ми будуємо… Це складне завдання…", - сказав він.

Крім РНБО, до процесу моделювання післявоєнного розвитку держави, за словами Данілова, залучено також безліч інших центрів, які розробляють і дають свої рекомендації щодо бачення майбутнього.

"Звичайно, велика дяка всім цим центрам, але маємо на увазі, що держава не має пасти задніх у цьому питанні", - зазначив секретар РНБО.