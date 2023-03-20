Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування відбуватиметься у дві сесії: основна: 5 червня – 23 червня; додаткова: 11–24 липня", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня.

Далі до 7 травня зареєстровані учасники зможуть у персональному кабінеті внести зміни (обрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/за кордоном, у якому він бажає скласти НМТ).

У додатковий період (5-12 червня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли через поважні причини зареєструватися для проходження НМТ в основний період реєстрації.

"Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарні дні до проведення додаткової сесії НМТ", - ідеться в повідомленні.

В УЦОЯО також заявили, що інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 28 червня, додаткової сесії - до 29 липня.

Як повідомлялося, УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики та з історії України.