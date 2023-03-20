Події

15:57 20.03.2023

Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

2 хв читати
Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування відбуватиметься у дві сесії: основна: 5 червня – 23 червня; додаткова: 11–24 липня", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня.

Далі до 7 травня зареєстровані учасники зможуть у персональному кабінеті внести зміни (обрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/за кордоном, у якому він бажає скласти НМТ).

У додатковий період (5-12 червня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли через поважні причини зареєструватися для проходження НМТ в основний період реєстрації.

"Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарні дні до проведення додаткової сесії НМТ", - ідеться в повідомленні.

В УЦОЯО також заявили, що інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 28 червня, додаткової сесії - до 29 липня.

Як повідомлялося, УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики та з історії України.

Теги: #уцояо #нмт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 16.03.2023
УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із фізики

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із фізики

09:02 06.03.2023
УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з математики

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з математики

16:05 03.03.2023
В уряді триває дискусія щодо необхідності запровадження історії України як обов'язкового предмета під час складання НМТ

В уряді триває дискусія щодо необхідності запровадження історії України як обов'язкового предмета під час складання НМТ

13:44 23.02.2023
Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

12:12 15.02.2023
Голова освітнього комітету Ради наполягає на тому, щоб зробити історію України у НМТ предметом на вибір

Голова освітнього комітету Ради наполягає на тому, щоб зробити історію України у НМТ предметом на вибір

14:42 27.01.2023
Екзаменаційні центри для складання НМТ буде обладнано генераторами

Екзаменаційні центри для складання НМТ буде обладнано генераторами

14:35 27.01.2023
Війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим на НМТ - Шкарлет

Війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим на НМТ - Шкарлет

13:29 23.01.2023
Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

10:57 20.01.2023
Основна сесія НМТ-2023 відбудеться в червні - УЦОЯО

Основна сесія НМТ-2023 відбудеться в червні - УЦОЯО

10:48 20.01.2023
Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ-2023 для вступу до вишу

Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ-2023 для вступу до вишу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не планує зустрічі з делегацією УПЦ (МП) - ЗМІ

ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на EUR2 млрд - AFP

У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

ВР звільнила Федорова з посади віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації - нардеп Гончаренко

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

ОСТАННЄ

На засіданні з ЄБРР австрійці підтвердили наміри інвестувати у розвиток національного українського виробника картону

Зеленський не планує зустрічі з делегацією УПЦ (МП) - ЗМІ

ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на EUR2 млрд - AFP

Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

В Одесі затримано агента ФСБ, який збирав дані про підрозділи Сил оборони України

ВР звільнила Федорова з посади віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації - нардеп Гончаренко

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

ВР підтримала відставку Рябікіна з посади глави Мінстратегпрому - нардеп Гончаренко

У Києві з 26 березня скорочено комендантську годину - з 00:00 до 05:00 щодня - військова адміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА