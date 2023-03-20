У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом, росіяни постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог постійно намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку", - заявив Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, останніми днями ворог використав останні наявні резерви та зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці.

"За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу", - сказав речник.

У Силах оборони України додали, що штурми росіян на зазначеному напрямку однотипні, ворог атакує прогнозовано, тому українським бійцям вдається відбивати атаки.

Крім того, вчора стався бій на запорізькому напрямку, де ворог використав велику кількість техніки та 50 людей особового складу, але дістав відсічі й відійшов.