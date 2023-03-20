Глава МЗС України закликав міністрів ЄС збільшити постачання зброї та артилерійських снарядів для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ держав - членів Європейського Союзу закликав збільшити військову підтримку України для ефективної оборони і контрнаступу Збройних сил України.

"Найбільш пріоритетна потреба - це артилерійські боєприпаси. Йдеться не лише про кількість, а й про швидкість постачання. Чим швидше ми отримаємо якомога більше снарядів, тим більше життів буде збережено", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Міністр привітав ініціативу європейських колег збільшити Європейський фонд миру на додаткові EUR2 млрд для фінансування закупівель зброї та боєприпасів для України й поповнення запасів партнерів.

Він висловив вдячність європейському колезі Жозепу Боррелю та всім державам - членам ЄС за пропозицію щодо спільної закупівлі боєприпасів на основі ініціативи Естонії.

"Україна вітає ініціативу укласти угоду про спільну закупівлю боєприпасів між низкою європейських держав та Європейським оборонним агентством. Розраховуємо на її якнайшвидшу імплементацію та оперативне постачання боєприпасів для ЗСУ", - наголосив міністр.

Кулеба також закликав оперативно надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, танкові снаряди, протитанкові системи, далекобійну, високоточну зброю та інше обладнання.

"Закликаю посилити відповідні програми, аби в процесі тренування постійно перебували не менше десяти батальйонів українських військових", - наголосив міністр.

Глава МЗС зробив особливий акцент на важливості системного ремонту та виробництва зброї. Він також наголосив, що наступ Росії рано чи пізно втратить потенціал, тому важливо просто зараз надати українським захисникам максимальну кількість зброї та снарядів.