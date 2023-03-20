В Україні очікується по-весняному тепла погода, місцями дощ

Найближчої доби в Україні очікують по-весняному теплу, переважно суху погоду, проте в деяких регіонах місцями очікують невеликих дощів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 21 березня, у західних, удень подекуди і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на заході північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 березня найвища температура вдень (20,3°) була у 1974 році, найнижча вночі (-20,0°) у 1942 році.

У середу, 22 березня, в Україні місцями невеликий дощ, удень у західних областях без опадів; уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°.

У Києві в середу без опадів. Вітер 22 березня змінних напрямків, 3-8 м/с, 23 березня південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 22 березня 11-13°, 23 березня 15-17°.