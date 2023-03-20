Події

12:07 20.03.2023

В Україні очікується по-весняному тепла погода, місцями дощ

1 хв читати
В Україні очікується по-весняному тепла погода, місцями дощ

Найближчої доби в Україні очікують по-весняному теплу, переважно суху погоду, проте в деяких регіонах місцями очікують невеликих дощів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 21 березня, у західних, удень подекуди і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на заході північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 березня найвища температура вдень (20,3°) була у 1974 році, найнижча вночі (-20,0°) у 1942 році.

У середу, 22 березня, в Україні місцями невеликий дощ, удень у західних областях без опадів; уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°.

У Києві в середу без опадів. Вітер 22 березня змінних напрямків, 3-8 м/с, 23 березня південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 22 березня 11-13°, 23 березня 15-17°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 19.03.2023
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями невеликий дощ

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями невеликий дощ

13:45 18.03.2023
В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

10:04 17.03.2023
Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

17:52 16.03.2023
Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

12:38 16.03.2023
У найближчі дві доби в Україні очікується переважно плюсова температура, місцями невеликі дощі

У найближчі дві доби в Україні очікується переважно плюсова температура, місцями невеликі дощі

12:28 13.03.2023
В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

12:42 11.03.2023
Найближчі дні будуть відносно теплими і майже без опадів, дощ і мокрий сніг пройдуть у ніч на неділю

Найближчі дні будуть відносно теплими і майже без опадів, дощ і мокрий сніг пройдуть у ніч на неділю

10:11 10.03.2023
Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

17:02 09.03.2023
РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

13:09 09.03.2023
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощ і мокрий сніг

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощ і мокрий сніг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

Четверо військовослужбовців загинули під час стрільб у в/ч в Чернігівській області, відкрито справу - ДБР

Прокурор МКС запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні - ЗМІ

Нардеп Гевко потрапив у ДТП, одна людина загинула - заява

За добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 9 артсистем, 2 засоби ППО та 1 БПЛА

ОСТАННЄ

МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

Склад Антикорупційної ради при Міноборони буде обрано на загальнонаціональному голосуванні з 29 кандидатів

Жодних переговорів із нинішньою російською елітою після рішення МКС бути не може - Подоляк

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участю нардепа Гевка

Данілов: Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із України

Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки "компартії більшовиків"

Четверо військовослужбовців загинули під час стрільб у в/ч в Чернігівській області, відкрито справу - ДБР

Прокурор МКС запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА