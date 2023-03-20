МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок закликало Міжнародний кримінальний суд (МКС), який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, зайняти "неупереджену позицію" й "уникати політизації та подвійних стандартів", повідомляє CNN.

"Міжнародний кримінальний суд має займати об'єктивну й неупереджену позицію, поважати юрисдикційний імунітет, яким користується глава держави згідно з міжнародним правом, розумно здійснювати свої функції та повноваження згідно із законом, сумлінно тлумачити та застосовувати міжнародне право й уникати політизації та подвійних стандартів", - заявив журналістам на черговому брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

До Москви має прибути глава КНР Сі Цзіньпін. Він стане першим світовим лідером, який зустрінеться безпосередньо з Путіним після того, як МКС видав ордер на арешт російського президента.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін отримав офіційний статус підозрюваного у вчиненні воєнного злочину - незаконній депортації та переміщенні українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Ордер на арешт також було видано щодо уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.