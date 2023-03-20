На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

У Херсонській області поблизу села Мала Олександрівка чоловік підірвався на російській міні, повідомила обласна військова адміністрація.

"Це сталося вранці поблизу села Мала Олександрівка. 35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку в лісі", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської ОВА в понеділок.

Як повідомляється, постраждалий дістав важку травму - втратив ліву гомілку. Наразі лікарі його оперують.

"Території, які ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки може бути в лісосмугах, полях, на узбережжях водойм і узбіччях доріг", - наголошують в ОВА.