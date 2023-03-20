Склад Антикорупційної ради при Міноборони буде обрано на загальнонаціональному голосуванні з 29 кандидатів

Для організації діяльності Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) відбудеться відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування, за результатами якого з 29 кандидатів буде обрано 15 членів Ради строком на один рік.

Як повідомляється на сайті Міноборони, проголосувати можна буде в п'ятницю, 24 березня, з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено протягом доби.

Для участі в конкурсі до складу Антикорупційної ради при Міноборони попередньо було подано заявки від 53 кандидатів. Вичерпний перелік документів, визначених Положенням про Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України, надали 29 претендентів.

У процедурі відкритого онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради можуть брати участь усі громадяни України.

Оголошення про результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та складу Антикорупційної ради буде розміщено на офіційному сайті Міноборони.

"Міністерство оборони закликає всіх громадян України брати активну участь у формуванні складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони та проголосувати за обраного вами кандидата", - йдеться в повідомленні.

З інформацією про всіх претендентів можна ознайомитися за посиланням.