Прокурор МКС запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні - ЗМІ

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан під час виступу на конференції в Лондоні в понеділок запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, повідомляє видання The Guardian.

"Карім Хан, прокурор МКС, у понеділок запитає додаткове фінансування на розслідування російських воєнних злочинів в Україні, включно з можливим переслідуванням Володимира Путіна у зв'язку з організацією викрадення українських дітей і вивезенням їх до РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що виступ прокурора на конференції відбудеться після його "драматичного кроку" стосовно Путіна.

Захід організували спільно уряди Великої Британії та Нідерландів із метою збирання коштів для фінансування роботи МКС щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні.

"У конференції, організованій заступником прем'єр-міністра Великої Британії Домініком Раабом і міністром юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшилгез-Зегеріус, беруть участь понад 40 країн. Велика Британія виділяє додатково 395000 фунтів стерлінгів для фінансування роботи МКС", - наголошують журналісти.

На конференції також буде міністр юстиції України Денис Малюська та український генпрокурор Андрій Костін.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд 17 березня ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з їхньою причетністю до примусової депортації українських дітей на територію РФ.