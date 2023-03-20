Окупанти 86 разів обстріляли Херсонщину за добу, 6 осіб поранено - ОВА

Шість мирних жителів дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу території Херсонської області російськими окупантами протягом минулої доби, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в понеділок уранці.

"Російські загарбники 86 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 385 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників, БМП та АГС. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли тричі. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти за минулу добу 25 разів обстріляли територію Херсонської територіальної громади, зокрема 17 разів її острівну та берегову частину (дачні ділянки). У Херсонській міськраді повідомили, що обійшлося без постраждалих.