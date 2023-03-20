За добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 9 артсистем, 2 засоби ППО та 1 БПЛА

За минулу добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 16 бронемашин, 9 артсистем, 2 засоби ППО, 1 БПЛА та 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 165610 (+700) осіб ліквідовано, танків - 3537 (+5) од, бойових броньованих машин - 6869 (+16) од, артилерійських систем - 2577 (+9) од, РСЗВ - 507 (+0) од, засоби ППО - 270 (+2) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2160 (+1), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5416 (+8) од, спеціальна техніка - 265 (+3)", - ідеться у зведенні.