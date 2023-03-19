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19:03 19.03.2023

Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

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Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

Українська авіація за добу завдала удару по ЗРК противника, 6 ударів - по районах із живою силою і технікою, вразила склад із боєприпасами, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і складу боєприпасів", - ідеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці в неділю ввечері.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" і 2 райони зосередження окупантів.

Теги: #авіація #удари

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