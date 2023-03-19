Генштаб: На куп'янсько-лиманському напрямку і в Бахмуті ворог наступає, на запорізькому і херсонському - обороняється

Збройні сили РФ продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ на куп'янському та лиманському напрямках, зосереджують зусилля на взяття міста Бахмут, на запорізькому та херсонському напрямку ведуть оборонні бої, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині", - йдеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці в неділю.

Як інформує Генштаб, на бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. "Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське", - повідомляє Генштаб.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.