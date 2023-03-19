Події

19:00 19.03.2023

Генштаб: На куп'янсько-лиманському напрямку і в Бахмуті ворог наступає, на запорізькому і херсонському - обороняється

2 хв читати
Генштаб: На куп'янсько-лиманському напрямку і в Бахмуті ворог наступає, на запорізькому і херсонському - обороняється

Збройні сили РФ продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ на куп'янському та лиманському напрямках, зосереджують зусилля на взяття міста Бахмут, на запорізькому та херсонському напрямку ведуть оборонні бої, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині", - йдеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці в неділю.

Як інформує Генштаб, на бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. "Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське", - повідомляє Генштаб.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

Теги: #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 17.03.2023
Найзапекліші бої в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, епіцентром бойових дій залишається Бахмут - Сирський

Найзапекліші бої в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, епіцентром бойових дій залишається Бахмут - Сирський

22:05 13.03.2023
Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

13:12 09.03.2023
У районі Бахмута за добу 19 бойових зіткнень, спостерігається посилення ворога підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ - Череватий

У районі Бахмута за добу 19 бойових зіткнень, спостерігається посилення ворога підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ - Череватий

12:11 23.02.2023
Від початку лютого на бахмутському напрямку відбулося понад 380 бойових зіткнень, інтенсивні бої тривають уже 7 місяців - Генштаб ЗСУ

Від початку лютого на бахмутському напрямку відбулося понад 380 бойових зіткнень, інтенсивні бої тривають уже 7 місяців - Генштаб ЗСУ

11:37 26.01.2023
У районі Соледару тривають жорсткі бої, за добу 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень

У районі Соледару тривають жорсткі бої, за добу 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень

21:10 25.01.2023
Ворог посилює тиск на бахмутському та вугледарському напрямках, тривають важкі бої

Ворог посилює тиск на бахмутському та вугледарському напрямках, тривають важкі бої

18:31 25.01.2023
Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

16:42 25.01.2023
У Вугледарі тривають бої, продовжується оборона - Генштаб ЗСУ

У Вугледарі тривають бої, продовжується оборона - Генштаб ЗСУ

13:39 13.01.2023
На Бахмутському напрямку за добу 31 бойове зіткнення - речник Східного угруповання ЗСУ

На Бахмутському напрямку за добу 31 бойове зіткнення - речник Східного угруповання ЗСУ

09:20 13.01.2023
Уночі у Соледарі тривали бої - Маляр

Уночі у Соледарі тривали бої - Маляр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Троє загинули, двоє поранені в результаті обстрілу з "Градів" житлового будинку в Кам'янському Запорізької області

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців

Німеччина буде зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він потрапить на територію країни

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

ОСТАННЄ

Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

Порошенко: Оборона Бахмута зірвала плани росіян щодо зимового наступу і дала можливість підготувати резерви для весняного наступу ЗСУ

Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

У Скадовську підірвали машину колаборанта-поліцейського

Троє загинули, двоє поранені в результаті обстрілу з "Градів" житлового будинку в Кам'янському Запорізької області

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців

Злочинця завжди тягне на місце злочину - Подоляк про візит Путіна до Маріуполя

На Донбасі під час артобстрілу поранено чеського волонтера-медика - ЗМІ

Окупанти цілеспрямовано вдарили з артилерії по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка - ОВА

"Укрзалізниця" пропонує маршрут до аеропорту румунського міста Ясси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА