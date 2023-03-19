Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни, повідомляє Мінреінтеграції.

"На цю допомогу можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій і мають дохід менше 5400 гривень на місяць", - ідеться в повідомленні на сайті міністерства в неділю.

Для подання заявки необхідно звернутися в пункт збору даних або в мобільну групу. Для збору даних мають бути присутні всі члени сім'ї. Виняток - маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров'я.

Для заповнення заявки необхідно мати документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, будь-які документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.

Більш детальну інформацію та розклад руху мобільних груп в областях дивіться за посиланням.