Події

16:40 19.03.2023

На Донбасі під час артобстрілу поранено чеського волонтера-медика - ЗМІ

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Волонтер-медик із Чехії під час евакуації потерпілого дістав осколкове поранення під час артилерійського обстрілу, повідомляє Česká televize із посиланням на представників волонтерської організації Phoenix.

"Він допомагав евакуювати одного з постраждалих. Під час цього, на жаль, стався артилерійський обстріл, унаслідок якого його уразило осколками", - сказав Ондржей, представник організації Phoenix", - пише ČT у неділю.

За даними видання, поранений волонтер - важливий член чеської волонтерської команди: "Він один врятував 25 осіб під час останньої поїздки".

Як зазначається, чеське МЗС підтримує постійний зв'язок із родичами постраждалого волонтера. Його стан стабільний, але ситуація серйозна, що поки що не дає змоги транспортувати його на батьківщину.

Теги: #донбас #поранення #медик

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