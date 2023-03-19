Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями невеликий дощ і туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 20 березня, в Україні без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У західних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на крайньому півдні та Прикарпатті до 16°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 березня найвища температура вдень (22,4°) була в 1990 році, найнижча вночі (-19,0°) у 1942 році.

У вівторок уночі, 21 березня, в Україні без опадів, удень місцями невеликий дощ. У східних і південних областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.