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12:02 19.03.2023

Виселення ченців із Лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України, заявляють в УПЦ (МП)

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Виселення ченців із Лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України, заявляють в УПЦ (МП)

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявляють, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

"Відповідь на подібні заяви Епіфанія самі ченці Києво-Печерської Лаври дали ще 27 січня 2023 року, де заявили, що "ми були, є і будемо в істині і вірні своїй канонічній церкві та її предстоятелю - блаженнійшому митрополиту Онуфрію" та до ПЦУ не підуть. У Лаврі проживають ченці, які є громадянами України. У Лаврі живуть українці, українське чернецтво, а не російське, як про це часто неправдиво говорять у наших ЗМІ. "Влади московського патріархату" в Лаврі не було і немає", - ідеться в заяві, яку опубліковано на сайті монастиря у відповідь на звернення предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія до братії Києво-Печерської Лаври.

В УПЦ (МП) також заявили, що вважають неправдивими звинувачення в тому, що нібито Лавра "послідовно і свідомо перетворювалася на центр пропаганди ідеології "русского міра", і що вона нібито є інструментом боротьби проти України".

"Виселення ченців із Лаври провокує росіян і надалі "захищати православних", даючи їм все нові й нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України, як про це нещодавно заявив прессекретар російського президента Д.Пєсков, давши зрозуміти, що "виселення ченців із Лаври виправдовує цілі спецоперації". Тому коли Епіфаній заявляє, що "цю історичну подію ворог використає, щоб розколоти українську єдність і посіяти нерозуміння між нами", постає питання, хто насправді такими рішеннями та діями дає ворогу приводи для цього?" - йдеться у зверненні.

Також в УПЦ (МП) наголосили, що тиск влади на церкву, штучні перешкоди в її діяльності та потенційна заборона УПЦ не сприятимуть відновленню єдності та діалогу з ПЦУ.

"Вважаємо, що намір забрати Києво-Печерську Лавру в Української православної церкви та виселити її мешканців є порушенням права на свободу віросповідання та великою помилкою, що вплине деструктивно на імідж нашої держави, на єдність українського народу та релігійний мир", - підсумували в заяві.

Крім того, в окремому відеозверненні намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло вкотре заявив, що ніхто з Лаври виселятися не буде.

"Ми не маємо наміру і не будемо цього робити, нас ніхто до цього не змусить, тому що немає приводу для виселення", - наголосив він.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед повинно виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська та українська.

Теги: #лавра #заява

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