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08:35 19.03.2023

Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили і прогнозує контрнаступ ЗС України у квітні

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Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили і прогнозує контрнаступ ЗС України у квітні

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував масштабний контрнаступ Збройних сил України вже у квітні, закликав зберегти військові сили РФ, тим самим намагався виправдати нездатність досягти цілей у Бахмуті, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Західні аналітики вважають, що Пригожин може намагатися створити інформаційні умови, щоб пояснити кульмінацію діяльності "вагнерівців" навколо Бахмута.

В інтерв'ю, опублікованому виданням Пригожина "РІА ФАН" 17 березня, він стверджував, що ЗС України готуються до контрнаступу за п'ятьма окремими напрямками: у районі Кремінної, Бахмута, у бік Донецька, у Запорізькій області, а також нібито в російській Бєлгородській області.

Пригожин заявив, що українські сили почнуть ці операції із середини квітня, і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, зберігши боєприпаси і техніку.

Засновник ПВК "Вагнера" описав українські сили як такі, що мають достатню бойову міць, щоб почати масований контрнаступ на всьому театрі воєнних дій, щоб виправдати нездатність "вагнерівців" завершити захоплення або оточення Бахмута, ідеться в публікації.

Пригожин заявив, що ЗС України готуються завдати контрудару на флангах "Вагнера" поблизу Бахмута і що його найманці готуються до цих контратак.

У ISW зазначають, що бойовики "Вагнера", ймовірно, проводять "авантюристичні атаки" на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від Бахмута, оскільки їхня здатність досягати тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується. Ймовірно, тому Пригожин намагається представити ці дії як охорону флангів у рамках підготовки до наступу.

Пригожин також заявив, що в Бахмуті дислоковано щонайменше 19 тис. людей особового складу військ ЗС України, що, ймовірно, є спробою виправдати відсутність прогресу "Вагнера" в місті, на думку експертів.

Також слова Пригожина можна розцінити як те, що загальний російський наступ в Україні наближається до кульмінації, закликаючи російські сили зберегти ресурси для контрнаступів ЗСУ.

У ISW вважають, що Пригожин, можливо, передбачив український контрнаступ за п'ятьма напрямками, щоб посилити актуальність його закликів до ЗС РФ зберегти боєприпаси та обладнання, а також через побоювання, що повсюдний брак боєприпасів та обладнання обмежує здатність ПВК "Вагнер" і російських військ вести наступальні операції в Україні.

У звіті аналітиків також ідеться про те, що опис Пригожиним неминучих українських контрнаступів передбачає, що, на його думку, ЗС РФ скоро поступляться ініціативою ЗСУ і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати застопорені або безуспішні наступи поблизу Кремінної, Бахмута, Авдіївки або Вугледара.

 

 

 

Теги: #рф #війська #пригожин

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