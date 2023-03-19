Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин, повідомив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"У нас є угода. Косово та Сербія погодили імплементаційний додаток до Угоди про шлях до нормалізації відносин", - написав він у мікроблозі Твіттер у ніч на неділю.

За словами Борреля, "сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди та виконувати свої відповідні зобов'язання оперативно та сумлінно".