У Новомосковську локалізовано пожежу, що почалася після удару дрона окупантів - мер

Пожежа в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, що почалася в ніч на суботу після влучання запущених російськими окупантами ударних безпілотників "Шахед" у міський об'єкт критичної інфраструктури, ще триває, але вже локалізована, повідомив мер Новомосковська Сергій Рєзнік.

"На території підприємства загорілися нафтопродукти. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, загрози поширення вогню на житловий сектор немає. Пожежники продовжують тримати ситуацію під контролем", - написав Рєзнік у телеграм-каналі.

За його словами, вранці в місті було проведено дослідження повітря в житловому кварталі поблизу джерела викидів. "Стан повітря та радіаційний фон на території міста на цю хвилину залишається без змін і не несе загрози життю та здоров'ю населення", - написав мер.

Рєзнік також повідомив, що внаслідок удару безпілотників також пошкоджено 10 житлових будинків, які розташовані поруч з ураженим промисловим підприємством.