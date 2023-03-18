На Харківщині 2 людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, їх госпіталізували - голова ОВА

Російські окупаційні війська в суботу вранці обстріляли Дворічну Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Осколкові поранення дістала 51-річна жінка. Вона госпіталізована, зараз медики надають їй допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в суботу в с. Яремівка Ізюмського району області двоє чоловіків (71 рік і 29 років) знайшли вибухонебезпечний предмет і спробували його розібрати самостійно на подвір'ї будинку, у результаті предмет здетонував. Обох чоловіків госпіталізували з пораненнями. Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.