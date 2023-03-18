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07:23 18.03.2023

Представники України обговорили подальше надання необхідної допомоги з американськими колегами

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Представники України обговорили подальше надання необхідної допомоги з американськими колегами

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний провели зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і главою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі, повідомляє пресслужба Глави Української держави.

Окрім цього, "у зустрічі також взяли участь: міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець".

"Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Наприкінці до розмови приєднався президент України Володимир Зеленський.

"Він поділився думками про звільнення українських земель від російських окупантів", - зазначається в повідомленні.

Представники України висловили подяку владі США та американському народові за "всебічну та потужну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та повернення миру Європі".

 

 

 

Теги: #сша #безпека #розмова

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