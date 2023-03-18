Події

07:14 18.03.2023

Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

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Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

У п'ятницю ввечері і в ніч на суботу українські сили ППО знищили 11 із 16 запущених дронів типу "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131". Атаку здійснювали за двома напрямками - зі східного узбережжя Азовського моря і з Брянської області Росії", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в ніч на суботу.

"Силами і засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" і "Захід" Повітряних сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних і східних областях відповідно", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #зсу #знищення #бпла

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