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20:46 17.03.2023

Іноземці, які служать у лавах української армії, з 17 березня зможуть отримувати українські водійські посвідчення

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Іноземці, які служать у лавах української армії, з 17 березня зможуть отримувати українські водійські посвідчення

Відсьогодні іноземці, які за контрактом проходять військову службу в лавах української армії, зможуть отримати українське водійське посвідчення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Відсьогодні дозволено іноземним громадянам та особам без громадянства, які уклали контракт і проходять військову службу у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, отримувати українське водійське посвідчення з військовим квитком і паспортом іноземця або документом, що засвідчує особу без громадянства", - йдеться в повідомленні МВС, розміщеному на сайті відомства в п'ятницю.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 року № 228, яка набула чинності та поширюється на період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення або скасування, зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, відтепер іноземні громадяни можуть пройти навчання в автошколі та отримати водійське посвідчення вперше. А також обміняти або відновити своє іноземне посвідчення на українське посвідчення водія після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

Якщо іноземець отримав водійське посвідчення в країні, яка є підписантом двосторонньої угоди про взаємне визнання водійських посвідчень (Італія, Іспанія, Туреччина та ОАЕ), то складати іспити йому не потрібно, наголошується в повідомленні МВС.

Укладаючи контракт на службу, військовослужбовці отримують військовий квиток і статус особи, яка тимчасово проживає на території України.

 

 

 

Теги: #іноземці #водійське_посвідчення

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