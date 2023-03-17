Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

Законопроєкт №7198 про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло підписав президент України Володимир Зеленський, повідомила народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Уже в травні люди почнуть отримувати перші компенсації. Попереду ще великий шлях, але ми обов’язково його пройдемо! З допомогою цивілізованого світу ми переможемо ворогів, відбудуємся та житимемо у великій, вільній, європейській країні", - написала вона в соцмережі "Фейсбук".

Згідно з підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла. Станом на початок березня через портал "Дія" українці подали вже 335 тис. заявок про пошкодження або руйнування житла. Поточний обсяг заявлених руйнувань - близько 23 млн кв. м, при цьому найбільше заявлено в Донецькій, Харківській та Київській областях. У реєстрі пошкодженого майна вже зареєстровано понад 500 громад, внесено дані про 10 тис. об'єктів.

Раніше Шуляк повідомляла, що у держави вже є 17 млрд грн, саме з тих джерел, які передбачені законопроєктом №7198 для виплати компенсації.