Співробітник "Харківобленерго", який забезпечував постачання е/е підрозділів ЗС РФ під час окупації Балаклії, постане перед судом - прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура Харкова затвердила і скерувала до Дзержинського райсуду міста обвинувальний акт стосовно 45-річного працівника АТ "Харківобленерго", підозрюваного в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) і незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст.289 КК України).

"У березні 2022 року начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ "Харківобленерго" активно співпрацював з окупантами. Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району. Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресора", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, за даними слідства, на початку серпня минулого року чоловік поїхав до Ізюмського підрозділу АТ "Харківобленерго", де незаконно заволодів автомобілем, який належить підприємству, і втік.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.