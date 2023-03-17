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19:17 17.03.2023

Співробітник "Харківобленерго", який забезпечував постачання е/е підрозділів ЗС РФ під час окупації Балаклії, постане перед судом - прокуратура

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Співробітник "Харківобленерго", який забезпечував постачання е/е підрозділів ЗС РФ під час окупації Балаклії, постане перед судом - прокуратура

 Шевченківська окружна прокуратура Харкова затвердила і скерувала до Дзержинського райсуду міста обвинувальний акт стосовно 45-річного працівника АТ "Харківобленерго", підозрюваного в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) і незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст.289 КК України).

"У березні 2022 року начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ "Харківобленерго" активно співпрацював з окупантами. Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району. Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресора", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, за даними слідства, на початку серпня минулого року чоловік поїхав до Ізюмського підрозділу АТ "Харківобленерго", де незаконно заволодів автомобілем, який належить підприємству, і втік.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Теги: #харківська_область #електрик #пособник

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