Найзапекліші бої в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, епіцентром бойових дій залишається Бахмут - Сирський

Найбільш запеклі бої точаться в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, епіцентром бойових дій залишається Бахмут, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Фактично по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного. Утім епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають", - наводить слова Сирського Military Media Center.

Він наголосив, що противник задіяв усі свої потужності і намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто.

"Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу", - заявив Сирський.

За його словами, на деяких ділянках українські підрозділи мають частковий успіх.