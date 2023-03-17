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18:02 17.03.2023

Єрмак про рішення МКС видати ордер на арешт Путіна: Це тільки початок

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Єрмак про рішення МКС видати ордер на арешт Путіна: Це тільки початок

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей до РФ, заявив, що - це тільки початок.

"Палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Це тільки початок", - написав Єрмак у телеграмі.

Як повідомлялося, орден на арешт також було видано стосовно уповноваженої президента РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Теги: #мкс #єрмак

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