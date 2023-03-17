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17:50 17.03.2023

Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

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Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснює процедуру дій після отримання президентом РФ Володимиром Путіним статусу підозрюваного в незаконній депортації та переміщенні українських дітей: буде вжито заходів із пошуку та затримання.

"Насамперед після отримання ордера судової палати досудового провадження вживають заходів щодо пошуку та затримання підозрюваних. Для цього Міжнародний кримінальний суд (МКС) звертається до держав-учасниць Римського статуту з проханням про арешт та передання особи до МКС", - розповів Костін в ефірі національного телемарафону.

За словами генпрокурора, держава-учасниця, яка отримала такий запит, "невідкладно вживає заходів щодо арешту відповідної особи.

"МКС також може скористатися можливостями Інтерполу. У разі затримання та передання особи до суду або після добровільної явки до суду палата досудового провадження проводить слухання з метою затвердження обвинувачення. Ці слухання можуть відбуватися навіть за відсутності підозрюваного", - пояснив український генпрокурор.

Теги: #мкс #генпрокурор #путін #пояснення

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