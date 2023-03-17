Події

17:02 17.03.2023

Ердоган погодився розпочати ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

2 хв читати
Ердоган погодився розпочати ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна розпочинає процес ратифікації заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

"Туреччина розпочинає процес затвердження заявки Фінляндії в НАТО. Питання буде розглянуто в турецькому парламенті", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу".

Турецький президент пояснив, що фінська сторона виконала свою частину домовленостей, тому він не бачить причин і далі відкладати процес ратифікації.

На запитання журналіста про заявку Швеції на вступ до НАТО та її ратифікацію Анкарою, турецький президент сказав, що Стокгольм виконав не всі зобов'язання, і тому його заявку Анкара розглядає окремо від фінської.

"Прем'єр Швеції - приємна людина. Але нам важливо не це, а результати боротьби проти тероризму", - додав Ердоган. Він пояснив, що саме в цій сфері Швеція досі не виконала того, що просила Анкара, і тому наразі шведську заявку неможливо ратифікувати.

За словами Ердогана, членство Фінляндії зміцнить Північноатлантичний альянс. "НАТО відіграватиме роль у підтримці глобальної безпеки, стаючи сильнішим завдяки членству Фінляндії", - зазначив він.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО лише Туреччина й Угорщина поки що не ратифікували членство Швеції та Фінляндії. Раніше в березні парламент Угорщини переніс голосування з питання ратифікації членства Швеції та Фінляндії в альянсі, тепер воно має відбутися наприкінці березня.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації і видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. Водночас в Анкарі неодноразово заявляли, що Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО раніше Швеції.

Теги: #нато #туреччина #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 16.03.2023
ЄС і НАТО запустили спільну цільову групу з питань критично важливої інфраструктури

ЄС і НАТО запустили спільну цільову групу з питань критично важливої інфраструктури

15:45 16.03.2023
МЗС Туреччини в роковини окупації Росією Криму знову запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України - заява

МЗС Туреччини в роковини окупації Росією Криму знову запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України - заява

14:04 16.03.2023
Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

14:34 15.03.2023
Президент Фінляндії їде до Туреччини вирішувати питання про ратифікацію приєднання країни до НАТО

Президент Фінляндії їде до Туреччини вирішувати питання про ратифікацію приєднання країни до НАТО

08:45 15.03.2023
В Угорщині мають намір знову відкласти голосування в парламенті з питання членства Швеції та Фінляндії в НАТО

В Угорщині мають намір знову відкласти голосування в парламенті з питання членства Швеції та Фінляндії в НАТО

13:47 14.03.2023
Туреччина продовжує проводити переговори щодо дії "зернової ініціативи" відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін - Міноборони

Туреччина продовжує проводити переговори щодо дії "зернової ініціативи" відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін - Міноборони

17:05 10.03.2023
Україна і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику РФ, погрози застосування ядерної зброї неприпустимі - заява

Україна і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику РФ, погрози застосування ядерної зброї неприпустимі - заява

16:38 10.03.2023
Фінляндія готова долучитися до реалізації пункту Формули миру щодо російського екоциду - Зеленський

Фінляндія готова долучитися до реалізації пункту Формули миру щодо російського екоциду - Зеленський

16:08 10.03.2023
Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

16:03 10.03.2023
Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

В ООН немає визначення для слова "екоцид" - виконавчий директор UNEP

Програма ООН з довкілля планує бути присутньою в Україні щонайменше чотири роки - виконавчий директор

ОСТАННЄ

МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

Зеленський призначив Максима Кононенка новим послом України в Естонії

Першими офіційними рейсами Supernova Airlines стануть Рига - Ряшів і Рига - Кишинів

JYSK відкрила восьмий магазин у Львові

Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

Голова НАЗК Новіков сподівається на відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками в найближчі два місяці

Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

СБУ затримала інформаторів, які передавали ворогу розвіддані Сил оборони на Авдіївському напрямку

У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

В ООН немає визначення для слова "екоцид" - виконавчий директор UNEP

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА