Ердоган погодився розпочати ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна розпочинає процес ратифікації заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

"Туреччина розпочинає процес затвердження заявки Фінляндії в НАТО. Питання буде розглянуто в турецькому парламенті", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу".

Турецький президент пояснив, що фінська сторона виконала свою частину домовленостей, тому він не бачить причин і далі відкладати процес ратифікації.

На запитання журналіста про заявку Швеції на вступ до НАТО та її ратифікацію Анкарою, турецький президент сказав, що Стокгольм виконав не всі зобов'язання, і тому його заявку Анкара розглядає окремо від фінської.

"Прем'єр Швеції - приємна людина. Але нам важливо не це, а результати боротьби проти тероризму", - додав Ердоган. Він пояснив, що саме в цій сфері Швеція досі не виконала того, що просила Анкара, і тому наразі шведську заявку неможливо ратифікувати.

За словами Ердогана, членство Фінляндії зміцнить Північноатлантичний альянс. "НАТО відіграватиме роль у підтримці глобальної безпеки, стаючи сильнішим завдяки членству Фінляндії", - зазначив він.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО лише Туреччина й Угорщина поки що не ратифікували членство Швеції та Фінляндії. Раніше в березні парламент Угорщини переніс голосування з питання ратифікації членства Швеції та Фінляндії в альянсі, тепер воно має відбутися наприкінці березня.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації і видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. Водночас в Анкарі неодноразово заявляли, що Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО раніше Швеції.