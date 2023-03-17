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14:07 17.03.2023

Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні чотири носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні чотири носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на п'ятницю, 17 березня, перебувають 19 ворожих кораблів, із них чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети, зокрема два підводних, повідомляють на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

"Загроза ракетної атаки лишається досить високою. Дослухайтеся сигналів повітряних тривог, не нехтуйте власною безпекою. Після потужного шторму на морському узбережжі може підвищитися мінна небезпека. Будьте пильні й обережні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 15 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні було 13 ворожих кораблів, із них чотири носії "Калібрів" загальним залпом у 28 ракет. 16 березня угруповання було збільшено до п'яти ракетоносіїв загальним залпом у 32 ракети, загалом на бойовому чергуванні був 21 корабель окупантів.

Теги: #чорне_море #калібр

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