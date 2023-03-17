Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

Російські загарбники позбавили жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області доступу до базових людських потреб, зокрема медицини, освіти та соціального захисту, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини вкрай важка, і з кожним днем росіяни роблять життя там усе нестерпнішим. Місцевим жителям бракує елементарного – їжі та ліків. Росіяни позбавили людей базових речей - медицини, освіти, соцзахисту тощо", - сказав Прокудін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що загарбники на лівобережжі Херсонщини закривають лікарні, грабують людей, а також обстрілюють тимчасово окуповані території для того, щоб у своїй пропаганді звинуватити в цьому українську армію.

"Найжахливіше - це російський терор. Людей викрадають, катують, убивають. Ті, хто вирвався з полону, розповідають про нелюдські умови поводження - постійні тортури і побиття. Вони (окупанти - ІФ-У) роблять там, що хочуть, оскільки відчувають безкарність. Хтось не сподобався - забрали в полон. Їм захотілося - відключили зв'язок, залишили людей без світла і води", - наголосив Прокудін.

Водночас голова обладміністрації зазначив, що окупанти використовують цивільне населення окупованих територій як "заручників і живий щит, яким вони прикриваються від української армії". "Ставлять техніку, облаштовують вогневі позиції між будинками, в яких живуть мирні люди. Вони це роблять, адже знають, що українська армія, на відміну від них, не воює з мирними людьми", - розповів Прокудін.