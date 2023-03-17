Події

13:00 17.03.2023

Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

2 хв читати
Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

Російські загарбники позбавили жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області доступу до базових людських потреб, зокрема медицини, освіти та соціального захисту, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини вкрай важка, і з кожним днем росіяни роблять життя там усе нестерпнішим. Місцевим жителям бракує елементарного – їжі та ліків. Росіяни позбавили людей базових речей - медицини, освіти, соцзахисту тощо", - сказав Прокудін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що загарбники на лівобережжі Херсонщини закривають лікарні, грабують людей, а також обстрілюють тимчасово окуповані території для того, щоб у своїй пропаганді звинуватити в цьому українську армію.

"Найжахливіше - це російський терор. Людей викрадають, катують, убивають. Ті, хто вирвався з полону, розповідають про нелюдські умови поводження - постійні тортури і побиття. Вони (окупанти - ІФ-У) роблять там, що хочуть, оскільки відчувають безкарність. Хтось не сподобався - забрали в полон. Їм захотілося - відключили зв'язок, залишили людей без світла і води", - наголосив Прокудін.

Водночас голова обладміністрації зазначив, що окупанти використовують цивільне населення окупованих територій як "заручників і живий щит, яким вони прикриваються від української армії". "Ставлять техніку, облаштовують вогневі позиції між будинками, в яких живуть мирні люди. Вони це роблять, адже знають, що українська армія, на відміну від них, не воює з мирними людьми", - розповів Прокудін.

Теги: #херсонська_область #прокудін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 17.03.2023
Херсонська ОВА та УВКБ ООН підписали меморандум, який допоможе відновленню покрівель житлових будинків в області - Прокудін

Херсонська ОВА та УВКБ ООН підписали меморандум, який допоможе відновленню покрівель житлових будинків в області - Прокудін

12:35 17.03.2023
Голова Херсонської ОВА Прокудін: Ситуація на ТОТ Херсонщини  тяжка і з кожним днем росіяни роблять життя там все більш нестерпним

Голова Херсонської ОВА Прокудін: Ситуація на ТОТ Херсонщини  тяжка і з кожним днем росіяни роблять життя там все більш нестерпним

12:21 17.03.2023
Голова Херсонської обладміністрації: З посівною кампанією є складнощі, але почекаємо з песимістичними прогнозами

Голова Херсонської обладміністрації: З посівною кампанією є складнощі, але почекаємо з песимістичними прогнозами

12:01 17.03.2023
У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

07:36 17.03.2023
Ворог здійснив 13 обстрілів Херсона, поранено одну людину

Ворог здійснив 13 обстрілів Херсона, поранено одну людину

08:33 15.03.2023
Ворог 78 разів обстріляв Херсонську область за добу, випустив майже 400 снарядів

Ворог 78 разів обстріляв Херсонську область за добу, випустив майже 400 снарядів

08:02 15.03.2023
У Херсонській області у вівторок поранено четверо людей, зокрема двох рятувальників

У Херсонській області у вівторок поранено четверо людей, зокрема двох рятувальників

20:14 13.03.2023
У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

15:17 13.03.2023
Росіяни обстріляли бригаду електриків, одна людина поранена - Херсонська ОВА

Росіяни обстріляли бригаду електриків, одна людина поранена - Херсонська ОВА

14:52 13.03.2023
У Херсонській області до 17 березня впроваджено новий режим комендантської години - з 17:00 до 6:30 ранку

У Херсонській області до 17 березня впроваджено новий режим комендантської години - з 17:00 до 6:30 ранку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

Словаччина відправить в Україну 13 винищувачів МіГ-29 - прем'єр

За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

Авіація та артилерія ЗС України знищили склад ПММ, 2 радіолокаційні станції, станцію РЕБ і ЗРК

ОСТАННЄ

Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні чотири носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Глава МЗС: Глибоко шкодуємо, що Папа Римський не зміг відвідати Україну з початку війни

Ченці Свято-Успенського монастиря УПЦ (МП) не мають наміру переходити в ПЦУ - митрополит Павло

Українські розвідники повернули до країни двох жінок і шістьох дітей, які перебували в полоні в Сирії

У ЄС звучать пропозиції дозволити закупівлю боєприпасів для України за межами Союзу - ЗМІ

Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

Керівники Червоного хреста України та Швеції обговорили співпрацю для допомоги постраждалим від війни

Словаччина відправить в Україну 13 винищувачів МіГ-29 - прем'єр

Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

Заборона евакуації автомобілів на період воєнного стану призведе до колапсу в центрі Києва - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА