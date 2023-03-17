Голова Херсонської ОВА Прокудін: Ситуація на ТОТ Херсонщини тяжка і з кожним днем росіяни роблять життя там все більш нестерпним

Інтерв'ю голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Євген Пилипчук

Яка наразі ситуація на правобережній Херсонщині? Чи вдалося завершити процес відновлення пошкоджених в ході війни комунікацій?

Ситуація на звільненій від ворога правобережній частині Херсонської області значно покращилася. Відступаючи, російські окупанти нищили цивільну інфраструктуру, тому люди залишалися без комунальних послуг – не було ні газу, ні світла, ні водопостачання. Роботи з відновлення комунікацій розпочали відразу після деокупації. На цей час 118 із 228 населених пунктів звільненої Херсонщини – зі світлом. Тільки з 20 січня були підключені до електромереж 28 населених пунктів. Процес ще триває – бригади енергетиків працюють щодня, щоб повернути світло в оселі людей, котрі опинилися в складних умовах через злочинні дії армії рф. Щоб повністю відновити зруйновані енергооб’єкти області, треба більш ніж 218,96 млн гривень.

До газопостачання підключено 60 населених пунктів із 88, централізоване водопостачання є у 161 із 189, з них 85 забезпечені водою завдяки використанню генераторів. У Херсоні більш ніж 98% абонентів мають світло. З 46 котелень працюють 37, тобто теплом місто забезпечене, проте виникають перебої, коли через ворожі удари виникають пошкодження тепломереж. Їх у найкоротші строки усувають ремонтники.

Чи вистачає людям ліків, їжі та предметів першої необхідності?

Продукти харчування, ліки, речі першої необхідності – це і є склад гуманітарних вантажів, котрі постійно надходять у область. Ми співпрацюємо і з міжнародними благодійними організаціями, і з українськими благодійними фондами та волонтерами. Зокрема, регулярно отримуємо допомогу від організацій "World Central Kitchen", "Лікарі без кордонів", Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Товариства Червоного Хреста України, УВКБ ООН та багатьох інших об’єднань. Також при обласній військовій адміністрації працює Гуманітарний штаб, куди люди звертаються зі своїми потребами.

А яка на деокупованій території економічна ситуація? Ситуація з безпекою?

Економічна ситуація поступово покращується – у Херсоні вже працюють крупні торгівельні центри, повертається й малий бізнес. Такі ж тенденції і на периферії. Варто зазначити, що підприємці працюють попри часті обстріли з боку ворога, адже безпекова ситуація – складна. Російські загарбники обстрілюють наші території щодня, і постійно є постраждалі через ці удари. У місті привели до ладу бомбосховища, встановили вже 8 мобільних укриттів за допомогою благодійників. Але загроза життю кожного з мешканців Херсонщини залишається великою. Тому пропонуємо всім охочим безкоштовну евакуацію до більш безпечних регіонів України, допомагаємо облаштуватися на новому місці.

Виїхати можна автобусами або потягом, який відправляється через день по непарних числах о 14:27 із Херсонського залізничного вокзалу. Автобуси курсують щодня з Херсонського автовокзалу.

Нещодавно Галина Лугова була звільнена з посади начальниці військової адміністрації Херсона. На її місце був призначений Роман Мрочко. Могли б ви розповісти про причини цієї заміни? Як ви б могли охарактеризувати діяльність нового начальника МВА Херсона у перші тижні після його призначення?

Однією з основних причин для зміни керівництва є прагнення до підвищення ефективності роботи. Тож сподіваємося, що новий начальник військової адміністрації Херсона добре впорається з роботою, і ми матимемо схвальні відгуки від містян. Думаю, про результати його діяльності говорити зарано, хоча ентузіазм є.

Впродовж минулого року закордонні партнери неодноразово заявляли про намір допомагати Україні у відбудові постраждалих внаслідок бойових дій регіонів. За офіційною інформацією, свою допомогу у післявоєнній відбудові Херсонщини пропонували Швеція та Нідерланди. Чи ведуться вже перемови стосовно якихось конкретних проектів з цими, або якимись іншими країнами? Чи є ще якісь напрацювання стосовно повоєнної відбудови, про які ви б вже могли розповісти?

Так, перемовини з міжнародними партнерами ведуться. З того, чим вже можу поділитися – вчора (15 березня - ІФ-У) Херсонська обласна військова адміністрація та Управління Верховного комісара у справах біженців ООН підписали Меморандум про взаєморозуміння. Представляла УВКБ ООН Кароліна Ліндхольм Біллінг. Наші міжнародні партнери допомагають відбудовувати будівлі, зруйновані під час обстрілів, надають ремонтні набори та гуманітарну допомогу. На сьогодні Агентство ООН у справах біженців охопило понад 164 тисяч осіб гуманітарною допомогою та послугами захисту в Херсонській області.

Кароліна Ліндхольм Біллінг зазначила, що Меморандум зміцнює те, що ми вже робимо.

Підписання Меморандуму сприяє реалізації проєкту "Україна – це дім", який стартує за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. У межах проєкту громади Херсонщини отримуватимуть комплекти матеріалів для капітального ремонту покрівель житлових будинків.

У Посад-Покровському, котре значно постраждало від російських ударів, для людей, чиє житло зруйноване, встановлять 328 модульних будиночків. Їх надали від шведської служби цивільного захисту зі стратегічних резервів Європейського Союзу шляхом реалізації Механізму цивільного захисту ЄС. Також вже розроблені проєкти відбудови громади, у тому числі дитячого садка та амбулаторії.

Незабаром повинна розпочатися посівна кампанія. Якою вона буде цьогоріч на Херсонщині? Які перспективи та прогнози дають херсонські аграрії?

З посівною кампанією маємо складнощі. Поки що з понад ніж 500 тис. гектарів земель піротехніки ДСНС та Націполіції розмінували лише трохи більше 10%. На іншій частині територій посівну проводити не можна через високу мінну небезпеку. Але роботи тривають безперервно. Тож почекаємо з песимістичними прогнозами.

Якою наразі є статистика руйнувань в області внаслідок обстрілів окупантів? Які об’єкти постраждали найбільше? Скільки зруйновано житлових будинків, об’єктів соціальної та критичної інфраструктури?

Наразі більше ніж 5 400 об’єктів на Херсонщині пошкоджені або зруйновані внаслідок ворожих ударів. Через обстріли найбільше постраждали домівки людей – приватні та багатоквартирні будинки. Це понад 3 700 будівель.

Скільки коштів потрібно на їх відбудову?

Щоб провести поточний та капітальний ремонт та демонтаж, де він потрібен, знадобиться понад 27 млн 389 тис. грн, технічне обстеження пошкоджених об’єктів вартує орієнтовно 100 524 грн.

Чи ведеться представниками обласної влади робота з повернення додому жителів Херсонщини, котрі були вивезені на територію РФ за час окупації? Що б ви могли сказати нашим співвітчизникам, які опинилися у такій ситуації?

У вересні минулого року Херсонською ОВА створено Координаційний штаб з питань сприяння звільненню жителів Херсонщини. У цьому штабі працюють представники ХОВА, СБУ, прокуратури, поліції та місцевої влади.

Вони ведуть облік жителів області, яких викрали російські окупанти. І працюють над тим, аби вирвати наших людей з лап росіян. Спільними зусиллями уже вдалося повернути додому 281 жителя області.

Нині ми володіємо інформацією про 940 осіб, яких викрали й незаконно отримують в полоні російські окупанти. Більшість із них – це цивільні люди, працівники органів місцевого самоврядування, лікарі, вчителі.

Повернути людей – це дуже складний процес. Однак ми докладаємо максимум зусиль задля цього.

Також ми працюємо з громадськими та волонтерськими організаціями, аби надавати допомогу родинам, чиїх родичів тримають в полоні. До цієї роботи залучені Товариство Червоного Хреста, "Крим СОС" та "Добра справа". Ці організації за поданням ХОВА надали допомогу вже значній кількості родин зниклих.

Стосовно, щоб я міг сказати українцям, яких тримають в полоні росіяни, – Україна боротиметься за кожного свого громадянина, якого викрали росіяни. Ми нікого не забули, ми робимо все можливе, аби повернути вас додому. Також ми притягнемо до відповідальності кожного воєнного злочинця, який стоїть за викраденнями, катуваннями та вбивствами наших людей.

Наразі на окупованих територіях області продовжується примусова паспортизація населення російськими окупантами. Чи є у вас інформація про те, скільки жителів регіону добровільно погодилися або ж були вимушені взяти ворожий паспорт? Що очікує цих людей після деокупації?

Примусова паспортизація населення – це злочин, що чинять росіяни на нашій землі. Міжнародне право чітко забороняє примушувати жителів тимчасово окупованих територій отримувати документи країни-агресора. Такі дії росії абсолютно неправомірні та протизаконні.

Жителів Херсонщини, які добровільно взяли до рук російський паспорт, дуже мало. Здебільшого це роблять місцеві колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом та зайняли фейкові "посади" в окупаційних органах влади.

Жителі ж Херсонщини чекають, коли Сили оборони України їх звільнять від російських окупантів. Вони максимально ігнорують так звану російську "паспортизацію".

Щодо кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта, то цим займаються правоохоронні органи. Уже вони зʼясовують – людина взяла паспорт рф добровільно або її змусили під дулом автомата.

Що загалом відомо про поточну ситуацію на зайнятих окупантами територіях?

Ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини вкрай тяжка і з кожним днем росіяни роблять життя там все більш нестерпним. Місцевим мешканцям бракує елементарного – їжі та ліків. Росіяни позбавили людей базових речей – медицини, освіти, соцзахисту тощо.

Загарбники на лівобережжі Херсонщини закривають лікарні, грабують людей, самі обстрілюють тимчасово окуповані території, аби в своїй пропаганді звинуватити в цьому українську армію.

Найжахливіше – це російський терор. Людей викрадають, катують, вбивають. Ті, хто вирвався з полону, розповідають про нелюдські умови поводження – постійні тортури та побиття.

Вони (окупанти – ІФ-У) роблять там, що хочуть, оскільки відчувають безкарність. Хтось не сподобався – забрали в полон. Їм захотілося – виключили зв’язок, залишили людей без світла та води.

Чи є в жителів лівобережної Херсонщини змога виїхати на підконтрольну урядові територію?

Щодо виїзду з тимчасово окупованих територій, то зараз це практично неможливо зробити. Адже для російської армії люди, які залишаються там, – це заручники, живий щит, яким вони прикривають від ударів нашої армії. Ставлять техніку, облаштовують вогневі позиції між домівками, в яких живуть мирні люди. Вони це роблять, адже знають, що українське військо, на відміну від них, не воює з мирними людьми.

Вони навмисно перекрили виїзд на підконтрольну Україні територію. Уже декілька місяців виїхати неможливо. Єдиним варіантом залишається – маршрут через тимчасово окупований Крим. Але це значно дорожче і потребує більше часу. Ба більше, при такому виїзді росіяни влаштовують допити, перевірки, якщо їм щось не сподобається, людей відправляють на "підвал". Там їх катують та утримують місяцями. Тому зараз покинути тимчасово окуповану Херсонщину практично неможливо.

І цей жах для наших людей закінчиться, коли Сили оборони України звільнять ці території від російських окупантів. Зараз українські військові докладають максимум зусиль, аби наблизити цей день.

Якщо уявити, що ЗСУ зможуть звільнити Херсонщину від окупантів до початку літа, то чи варто очікувати на курортний сезон в регіоні цього року? Чи через проведення стабілізаційних заходів його таки варто відкласти на наступний рік?

Розумію, що всі ми вже скучили за мальовничими курортами Херсонщини, але поки про курортний сезон говорити зарано. З основних причин: по-перше, у курортних населених пунктах слід провести стабілізаційні заходи та розмінування. Обсяги мінувань, переконаний, будуть колосальними, тому на це треба час. Ми не можемо пускати людей на заміновані пляжі або заповідники, це дуже небезпечно.

По-друге, через російську агресію курортна інфраструктура сильно постраждала. Частину пансіонатів, санаторіїв, баз відпочинку росіяни – розграбували. Іншу частину – перетворили на військові бази, нагнали туди особового складу та військової техніки.

По-третє, це зруйновані комунікації. Коли росіяни тікали з правобережжя, вони знищили електромережі, підстанції, газопроводи і інші обʼєкти критичної інфраструктури. Наші фахівці практично з "нуля" це все відновлюють. І це також достатньо складний і довготривалий процес.

Тому, на жаль, цього року курорти Херсонщини ще не зможуть приймати туристів.

Що б ви могли сказати жителям Херсонщини на обох берегах Дніпра? До чого їм варто готуватися? Чи варто очікувати позитивних змін як в безпековій, так і в економічній ситуації вже цього року?

Я хочу їм подякувати за незламність та віру в Україну. Жителі правобережжя дочекалися своїх Героїв, попереду звільнення від російської нечисті лівобережжя.

Гадаю, що цей рік – рік українською перемоги. Тому нам всім варто очікувати змін на краще. Нині Сили оборони України докладають для цього максимум зусиль. І ми звільнимо від окупантів кожен метр нашої землі.