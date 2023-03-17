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10:52 17.03.2023

Заборона евакуації автомобілів на період воєнного стану призведе до колапсу в центрі Києва - КМДА

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Заборона евакуації автомобілів на період воєнного стану призведе до колапсу в центрі Києва - КМДА

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної інфраструктури Руслан Кандибор прогнозує транспортний колапс у центральній частині української столиці в разі заборони евакуювати автомобілі на період воєнного стану, повідомляють на сайті КМДА в п'ятницю.

"Порушники зможуть залишати транспортні засоби там, де вони захочуть – на смугах і зупинках громадського транспорту, велосипедних доріжках, пішохідних переходах тощо. При цьому протягом перших 10 днів з моменту винесення постанови сплатять штраф лише 50% від загальної суми – 340 грн. І це буде дешевше, ніж паркуватися на паркувальних майданчиках", - сказав Кандибор в ефірі телеканалу "Київ".

Він також зазначив, що в разі ухвалення зареєстрованого у Верховній Раді законопроєкту №9092 від 10 березня щодо заборони тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування під час дії правового режиму воєнного стану місто не матиме змоги евакуювати автомобілі, які створюють перешкоди для спецтехніки, зокрема для карет швидкої допомоги та пожежних машин.

За словами Кандибора, з такою ситуацією місто зіткнулося в перші дні війни, коли до Центрального вокзалу був повністю заблокований під’їзд покинутими транспортними засобами, що унеможливлювало повноцінну евакуацію людей.

Теги: #кмда #авто #евакуатори

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