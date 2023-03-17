Російські окупанти під час відступу мінують різні предмети, зокрема гаджети

Російські окупанти під час відступу мінують різні предмети, зокрема гаджети, що спричиняє небезпеку для місцевого населення, повідомив Центр національного спротиву України.

"При відступі з позицій окупанти намагаються максимально пройти територію, небезпеку несуть будь-які предмети. На захоплених у росіян позиціях українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки", - йдеться у повідомленні на сайті ЦНС.

У Центрі закликають мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети.

"Окупанти мінують усе підряд: від ноутбуків до дитячих іграшок", - наголосили в ЦНС.