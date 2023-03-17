Ворог п’ять разів обстрілював із мінометів акваторію Очаківської громади на Миколаївщині за добу

У четвер, 16 березня, російські окупанти 5 разів обстрілювали з мінометів акваторію Очаківської громади Миколаївської області, без втрат, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Учора, 16 березня, о 09:50, 11:53, 13:57, 16:00 та 17:48 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

За його словами, у м.Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.