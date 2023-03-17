У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які відмовилися від отримання російського паспорта

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"У місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можна отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - ідеться в ранковому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуці.