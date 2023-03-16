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20:58 16.03.2023

ЄС і НАТО запустили спільну цільову групу з питань критично важливої інфраструктури

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ЄС і НАТО запустили спільну цільову групу з питань критично важливої інфраструктури

Європейська Комісія (ЄК) оголосила в четвер про створення робочої цільової групи ЄС-НАТО з питань стійкості критично важливої інфраструктури.

"Ми маємо підвищити стійкість нашої критично важливої інфраструктури, щоб завжди бути в стані готовності. Сьогодні ми успішно провели першу нараду цільової групи з питань стійкої критичної інфраструктури. Високопоставлені експерти ЄС і НАТО працюватимуть пліч-о-пліч, щоб виявити ключові загрози для нашої критично важливої інфраструктури, та працюватимуть над реагуванням", - заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, чиї слова наводяться в комюніке Єврокомісії.

У документі повідомляється, що ЄС і НАТО об'єднують зусилля, щоб активізувати співпрацю у сфері стійкості критично важливої інфраструктури для зміцнення спільної безпеки. Про створення такої групи фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосили 11 січня 2023 року.

"Виклики безпеці та стійкості Європейського Союзу стають дедалі складнішими та динамічнішими. Ціла низка суб'єктів постійно перевіряє нашу стійкість, прагнучи використати відкритість, взаємозалежність і взаємопов'язаність наших суспільств та економік", - зазначають у Брюсселі.

Підвищену увагу до цієї проблеми в ЄК пояснюють, зокрема, диверсією на газопроводах "Північні потоки".

Також повідомляється, що ЄС і НАТО "обмінюватимуться передовим досвідом, покращуватимуть загальну ситуаційну обізнаність, розроблятимуть ключові принципи підвищення стійкості, включно із заходами для пом'якшення наслідків і діями з виправлення становища".

На цьому етапі цільова група охоплюватиме чотири сектори: енергетику, цифрову інфраструктуру, транспорт і космос.

Теги: #ес #нато #захист #інфраструктура

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