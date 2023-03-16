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19:43 16.03.2023

Україна сподівається домовитися про обмін "всіх на всіх", але це тривалий процес - Координаційний штаб

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Україна сподівається домовитися про обмін "всіх на всіх", але це тривалий процес - Координаційний штаб

Україна сподівається домовитися про обмін "всіх на всіх", але третю країну, яка могла бути посередником у процесі обміну, поки що не визначено, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в телеграм-каналі в четвер, під час зустрічі з сім'ями військовослужбовців 23 загону морської охорони Державної прикордонної служби України Юсов зазначив, що постійно тривають переговори про кілька обмінів паралельно.

У штабі запевнили, що Україна не полишає надій домовитися про обмін "всіх на всіх", але це тривалий процес.

"Третьої країни, яка виступила б посередником, поки що немає. Щоб вона з'явилася, на це має погодитися країна-агресор. Ми не припиняємо роботу з цього питання. Але поки що обміни - це двосторонні переговори", - сказав Юсов.

Також він нагадав, що, згідно з Женевськими конвенціями, повернення полонених відбувається після завершення збройного конфлікту. "Ми не чекаємо і вже повернули майже дві тисячі осіб", - наголосили у військовій розвідці.

Крім того, Юсов додав, що питання поводження з нашими полоненими постійно обговорюються на переговорах.

 

Теги: #обмін #військовополонені

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