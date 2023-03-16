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16:22 16.03.2023

РФ скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей - комісія ООН

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РФ скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей - комісія ООН

Російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних областях України, багато з яких є воєнними злочинами, йдеться в новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.

Як наголошується в процитованому в четвер на пресконференції звіті, до воєнних злочинів належать напади на цивільних осіб та об'єкти енергетичної інфраструктури, навмисні вбивства, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення і депортація дітей.

"Докази комісії свідчать, що у взятих під свій контроль районах російська влада вчинила навмисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не беруть участі в бойових діях, що є воєнним злочином і порушенням права на життя", - заявили в ООН.

Крім цього, росіяни вчиняли напади з застосуванням зброї вибухової дії в населених районах, що є однією з головних причин жертв серед цивільного населення.

"Комісія була вражена масштабами руйнувань, які вона побачила під час своїх поїздок", - наголосили в ООН.

Також зазначається, що хвилі нападів РФ на енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня 2022 року можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення і злочини та притягувати винних до відповідальності і на національному, і на міжнародному рівнях. Вона закликає до всеосяжного підходу до відповідальності, який передбачає і кримінальну відповідальність, і право жертв на встановлення істини, репарації.

Для підготовки доповіді комісія відвідала 56 населених пунктів і опитала 348 жінок і 247 чоловіків. Слідчі комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця тримання під вартою і заподіяння тортур, а також залишки зброї, ознайомившись із великою кількістю документів і доповідей.

Теги: #рф #оон #комісія #злочини

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