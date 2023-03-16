Держреєстр пошкодженого через війну майна має бути до травня інтегрований з іншими реєстрами - план Кабміну

План пріоритетних дій Кабінету Міністрів України на 2023 рік передбачає розширення функціоналу Державного реєстру майна, пошкодженого або знищеного внаслідок війни, а також інтеграцію його з іншими інформаційними системами.

Згідно з розпорядженням уряду №221 від 14 березня, завдання з інтеграції покладено на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Термін виконання - травень 2023 року.

Крім того, поточного року продовжиться робота з моніторингу кількості зруйнованих і пошкоджених об'єктів сфери тепло- і водопостачання, водовідведення, житлового фонду, громадських будівель, освітніх і медичних закладів, а також вжиття заходів щодо залучення коштів на їх відновлення.

У квітні також очікується презентація другого етапу оцінки завданих Україні збройною агресією РФ збитків, проведення якої ведуть фахівці Світового банку, Європейської комісії, ООН та українського уряду.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік.