Події

15:34 16.03.2023

Держреєстр пошкодженого через війну майна має бути до травня інтегрований з іншими реєстрами - план Кабміну

1 хв читати
Держреєстр пошкодженого через війну майна має бути до травня інтегрований з іншими реєстрами - план Кабміну

План пріоритетних дій Кабінету Міністрів України на 2023 рік передбачає розширення функціоналу Державного реєстру майна, пошкодженого або знищеного внаслідок війни, а також інтеграцію його з іншими інформаційними системами.

Згідно з розпорядженням уряду №221 від 14 березня, завдання з інтеграції покладено на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Термін виконання - травень 2023 року.

Крім того, поточного року продовжиться робота з моніторингу кількості зруйнованих і пошкоджених об'єктів сфери тепло- і водопостачання, водовідведення, житлового фонду, громадських будівель, освітніх і медичних закладів, а також вжиття заходів щодо залучення коштів на їх відновлення.

У квітні також очікується презентація другого етапу оцінки завданих Україні збройною агресією РФ збитків, проведення якої ведуть фахівці Світового банку, Європейської комісії, ООН та українського уряду.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Теги: #план #нерухомість #реєстри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 16.03.2023
План уряду на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотників

План уряду на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотників

12:34 16.03.2023
План уряду на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій

План уряду на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій

10:20 16.03.2023
План уряду на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки та впровадження фахівців із безпеки в освітньому середовищі

План уряду на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки та впровадження фахівців із безпеки в освітньому середовищі

10:02 16.03.2023
План уряду на 2023 рік передбачає впровадження профілактичних медоглядів ветеранів та формування мережі Центрів ветеранського розвитку

План уряду на 2023 рік передбачає впровадження профілактичних медоглядів ветеранів та формування мережі Центрів ветеранського розвитку

18:56 15.03.2023
На Миколаївщині відновили ще два мости, зруйновані російськими окупантами, - голова ОВА

На Миколаївщині відновили ще два мости, зруйновані російськими окупантами, - голова ОВА

14:52 15.03.2023
"Auchan Україна" почав відновлювати гіпермаркет в одеському ТРЦ "Рів'єра"

"Auchan Україна" почав відновлювати гіпермаркет в одеському ТРЦ "Рів'єра"

14:29 15.03.2023
На ринок котеджних містечок України після початку війни вийшли 80 нових проєктів - "ЛУН"

На ринок котеджних містечок України після початку війни вийшли 80 нових проєктів - "ЛУН"

13:23 15.03.2023
У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

09:14 15.03.2023
Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

08:27 15.03.2023
Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю - allbc

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю - allbc

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

ОСТАННЄ

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

РФ здійснює кібератаку на ресурси української судової системи

Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передачі РФ балістичних ракет, але постачає боєприпаси - українська розвідка

Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

Заблокованим у портах України залишається 51 судно з вантажами і членами екіпажу, понад половина - у портах Миколаївського регіону

Російські окупанти готуються до оборонних дій у Криму - ГУР МО України

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА