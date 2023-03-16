Заблокованим у портах України залишається 51 судно з вантажами і членами екіпажу, понад половина - у портах Миколаївського регіону

В Україні від початку повномасштабної російської агресії залишаються заблокованими понад півсотні суден із членами екіпажу та різними вантажами, понад половина з них - у портах Миколаївського регіону, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Згідно з її даними, станом на 14 березня в портах країни заблоковане 51 судно приблизно з 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових. На суднах перебувають майже 230 членів екіпажу.

Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковані 30 суден, з яких вісім - із понад 165 тис. тонн агропродукції.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності розширення Чорноморської зернової ініціативи з включенням портів Миколаївського регіону. Це дасть змогу значно збільшити обсяги експорту українського продовольства до нужденних країн світу", - зазначили в АМПУ.