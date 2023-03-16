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13:18 16.03.2023

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

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РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

РФ втратила в Україні 15 одиниць танків Т-90М "Прорив", який окупанти називають "непереможним", серійне виробництво цих танків через санкції перейшло у поштучне, заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.

"Санкції перетворили виробництво Т-90М із серійного на поштучне. За даними з відкритих джерел, РФ мала на озброєнні лише 100 одиниць такої техніки напередодні широкомасштабної агресії проти України", - сказав Рудик на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, без іноземних комплектувальних "цей танк неможливо не тільки серійно виробляти, він стає погіршеною версією радянського Т-72Б".

"Міфи про так звану непереможність і досконалість Т-90М і самодостатність, високотехнологічність російського танкобудівництва розбилися об незламність ЗСУ. На сьогодні ЗС РФ втратили в Україні 15 одиниць Т-90М, і це йдеться лише про ті випадки, які були зафіксовані на фото або відео", - наголосив Рудик.

У Генштабі ЗСУ не виключають, що окупанти втратили набагато більше одиниць зазначеної техніки. Наразі противник практично не використовує Т-90М під час ведення бойових дій.

Водночас РФ продовжує шукати варіанти обходу санкцій для виробництва нових і ремонту старих одиниць Т-90М, додали в Генштабі.

У Силах оборони України зазначили, що ворог змушений розконсервувати старі танки Т-62 і Т-72, на яких відсутній навіть динамічний захист. Однак Москва має значні запаси цих старих радянських танків.

"РФ намагається компенсувати якість кількістю. Хоча старі радянські танки стають легкою мішенню для наших захисників", - сказав Рудик.

У Генштабі заявили, що Т-90М - "верхня межа того, що зміг витягнути російський ВПК із радянських розробок".

Т-90М "Прорив" - основний бойовий танк, прийнятий на озброєння ЗС РФ у 2020 році.

 

Теги: #рф #танки #втрати #т_90м

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