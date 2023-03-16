ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

Учасники саміту Євросоюзу, запланованого на 23-24 березня, домовляться про кроки щодо своєчасного забезпечення України необхідними боєприпасами, заявив у Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Особливо важливо постачати в Україну необхідні боєприпаси. На Європейській раді ми разом із нашими партнерами домовимося про наступні кроки з метою досягти ще більш якісних, безперервних поставок", - наводять німецькі ЗМІ його слова з виступу про майбутній саміт ЄС.

Шольц зазначив, що Берлін у свою чергу готовий допустити інші країни ЄС до закупівель озброєння, що ними здійснюються.

Крім того, канцлер пообіцяв продовжувати санкційну політику проти РФ. Він виступив із твердженням, що за вісім місяців Німеччина позбавилася залежності від російських вугілля, нафти та газу, причому у ФРН не спостерігалося "економічного спаду та зупинки роботи промислових підприємств".

Цього тижня виконавчий директор німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявляв, що Україна запитувала у ЄС постачання 250 тис. снарядів на місяць, проте, за його словами, такі обсяги боєприпасів "важко було б виробляти".

"Для досягнення такого рівня виробничі потужності в Європі слід було б подвоїти", - пояснив він.