Директор НАБУ на зустрічі з послами G7 і ЄС: Жодних компромісів не може бути, коли йдеться про незалежність бюро

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос запевнив послів "Великої сімки" та Євросоюзу в незалежності розслідувань, які проводять детективи бюро.

Як ідеться в повідомленні НАБУ, розміщеному в четвер на сайті бюро, під час зустрічі посли заявили про подальшу підтримку НАБУ в боротьбі з корупцією в Україні.

"Ми уважно слідкуємо за імплементацією реформ. Адже допомога Україні в боротьбі з корупцією є одним із наших пріоритетів. Зараз як ніколи важливо забезпечити незалежність антикорупційних інституцій, їхню спроможність та активну комунікацію з суспільством і міжнародними партнерами", - зазначив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Заступник глави місії в посольстві США в Україні Кріс Сміт, у свою чергу, наголосив: "Є дві війни: з Росією та корупцією, і ми однаково підтримуємо Україну в обох".

Директор НАБУ запевнив послів, що забезпечуватиме незалежність розслідувань детективів, відкритість кадрових рішень і організує роботу так, щоб результати НАБУ були високо оцінені українським суспільством і міжнародними партнерами.

"Незалежно від посади та політичної приналежності, якщо людина причетна до скоєння корупційного злочину, справа стосовно її дій буде належно розслідувана і за наявності об’єктивних та достатніх підстав скерована до суду. Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора", - заявив Кривонос.

Зокрема, згідно з повідомленням, директор НАБУ розповів послам про низку викликів для НАБУ, з якими необхідно впоратися: недостатню кількість оперативно-технічного персоналу та детективів, проблемою з експертизами в кримінальних провадженнях, удосконаленням процесу кризових комунікацій.

"Для підвищення ефективності розслідувань необхідно вже збільшити штат на 300 співробітників, створити експертну установу при НАБУ, створити належну матеріально-технічну базу. У реалізації цих ініціатив розраховую на підтримку партнерів", - додав директор НАБУ.

Кривонос також висловив упевненість у подальшій плідній співпраці та подякував міжнародним партнерам за підтримку: "Знаю, наскільки важливу роль міжнародні партнери відігравали та продовжують відігравати в житті НАБУ, як ваша підтримка допомагає знаходити вихід з найскладніших ситуацій та обставин. Щиро дякую і як громадянин України, і як посадова особа за віру в нашу перемогу та вашу допомогу як на полі антикорупційної боротьби, так і на воєнному плацдармі".