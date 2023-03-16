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10:20 16.03.2023

План уряду на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки та впровадження фахівців із безпеки в освітньому середовищі

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План уряду на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки та впровадження фахівців із безпеки в освітньому середовищі

План пріоритетних дій уряду України на 2023 рік передбачає затвердження Концепції безпеки закладів освіти та запровадження в громадах експериментального проєкту "Фахівець з безпеки в освітньому середовищі".

Зокрема, згідно з розпорядженням уряду №221 від 14 березня, безпечну, доступну та якісну освіту визначено як один із пріоритетних напрямів на 2023 рік.

Згідно з планом пріоритетних дій, у березні Кабмін має схвалити Концепцію безпеки закладів освіти та затвердити план заходів щодо її реалізації.

У травні Міністерство освіти і науки має затвердити методичні рекомендації щодо формування оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а в червні - подати законопроєкт, що дасть змогу унормувати процес оптимізації мережі закладів професійної передвищої та вищої освіти.

Також, згідно з планом, упродовж року відбуватиметься впровадження в територіальних громадах експериментального проєкту "Фахівець з безпеки в освітньому середовищі", що передбачає проведення навчання та започаткування роботи спеціалістів із безпеки в освітньому середовищі у 100 громадах.

Окрім того, протягом року має бути придбано щонайменше 300 шкільних автобусів коштом субвенції та коштом місцевих бюджетів, а також доставлено до закладів освіти щонайменше 50 тис. одиниць комп'ютерної техніки.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Теги: #уряд #освіта #безпека #план

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