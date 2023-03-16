Поліція з'ясовує обставини загоряння цистерни з бензином на одній із заправок Київщини

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомляє, що правоохоронці з'ясовують обставини загоряння цистерни з бензином на одній із заправок Бориспільського району.

"За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10000 літрів пального", - написав Нєбитов у телеграмі в четвер.

Він зазначив, що завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС Київської області вдалося загасити пожежу й уникнути загоряння в резервуарах автозаправної станції.

"На місці працюють екстрені служби. Поліцейські оглядаюсь місце події та з’ясовують причину займання", - підсумував Нєбитов.